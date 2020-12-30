Не только "Орел": у Миколенко с подачи Шевы появилось новое прозвище

Футболист "Динамо" Александр Караваев раскрыл еще одно прозвище своего партнера по команде Виталия Миколенко. За острый нос последнего одноклубники называют "Орлом". Но минувшей осенью Виталий обзавелся еще одним никнеймом, связанным с ситуацией, которая возникла перед матчем Украина – Испания (1:0).

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Напомним, накануне той игры Лиги наций коуч сборной Украины Андрей Шевченко вычитал 21-летнего Виталия Миколенко в центральном круге на глазах у партнеров. "Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?" – сказал тогда Шева.

"Мыколу две-три недели после этого все называли "ЧтоТыСынок". "Травили", – рассказал Александр Караваев каналу SportArenaTV. – Хотя Шевченко и не говорил тогда конкретное имя. Просто так выделили в СМИ. Понятное дело, тренер был заведенным перед важным матчем, в такой ситуации любой смех и невосприятие информации, конечно же, будет напрягать и раздражать. Хотя через 2-3 минуты после того момента Шевченко подошел, и они уже смеялись"

Отметим, что Миколенко удивил во время нынешнего отпуска. В то время когда большинство его партнеров улетело отдыхать в теплые края, Виталий устроил себе зимнюю рыбалку: тягали щуку.

Смотрите, как забивает Миколенко

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