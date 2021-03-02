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Не стало легендарного забивалы "Ливерпуля"

2 марта, 13:56

Олег Люлька Олег Люлька

Шотландцу Иану Сент-Джону было 82 года

После продолжительной болезни в возрасте 82 лет умер бывший игрок "Ливерпуля" Иан Сент-Джон. Знаменитого шотландского форварда не стало накануне, сегодня об этом сообщил Twitter английского клуба.

"Мы глубоко опечалены кончиной настоящей легенды "Энфилда", Иана Сент-Джона. Мысли всех, кто причастен к "Ливерпулю", прямо сейчас рядом с близкими легенды в это грустное и тяжелое время. Покойся с миром, Иан (1938-2021)", – говорится в заявлении "Ливерпуля"

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Отметим, что Иан Сент-Джон перешел из "Мотервелла" в "Ливерпуль" в 1961 году за рекордные на тот момент для мерсисайдского клуба 37 500 фунтов. За 10 лет в "Ливерпуле" Иан провел 425 матчей и забил 118 голов.

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В сезоне-1964/1965 "Ливерпуль" впервые за 70 лет выиграл Кубок Англии, в финале которого именно Иан забил победный гол в ворота "Лидс Юнайтед" – это случилось в дополнительное время (2:1).

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Всего Иан Сент-Джон с "Ливерпулем" завоевал шесть трофеев, включая два чемпионства и три Суперкубка Англии.

Весной 2014 года Сент-Джон перенес операцию по поводу рака мочевого пузыря, ему удалили мочевой пузырь и предстательную железу...

Ранее мы писали, что умер знаменитый футболист "Ромы".

Также мы рассказывали, что рассекретили подозрительную переписку врачей Марадоны перед смертью Диего.

Видео: Сегодня

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умер футболист Ливерпуль
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