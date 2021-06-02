Не слушай политиков, это не криминал: эксперт советует Ярмоленко ехать в Россию

Виктор Леоненко считает, что Ярмоленко стоит соглашаться на предложение из России. Бывший нападающий считает, что нет ничего криминального играть в Москве

Андрей Ярмоленко. Фото: efl.com

Футбольный эксперт Виктор Леоненко отреагировал на слухи о переходе Андрея Ярмоленко из Вест Хэма в московский Спартак. Сообщается, что украинца могут включить в сделку по переезду в Лондон Алекса Крала.

"Нравится – пусть идет. Что этих политиков слушать? Это его лично дело! Пусть сам решает. Еще раз, я бы политиков не слушал. Андрей будет просто работать по контракту в России, ничего криминального в этом не вижу. А то я уже забыл, когда Ярмоленко играл", – сказал Леоненко Спорт-Экспресс.

В завершившемся сезоне Ярмоленко провел всего 24 матча, забил три мяча и сделал 5 результативных передач, а остальное время лечился от травм. Тем не менее, он вошел в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Хотя и сам Андрей вряд ли даже рассматривал бы вариант с переездом в Москву, хотя сам родился в Санкт-Петербурге. Да и болельщики Динамо не поняли бы такого поступка.