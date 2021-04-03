Не отдыхает! Что делает жена звезды сборной Украины на Мальдивах?

На днях жена полузащитника Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского рассказала историю, как на Мальдивах "разводят" гостей. Сегодня Роксана запостила парочку сексуальных снимков с райских островов.

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"Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность Здесь мы носим маску только в буфете", – написала Роксана в Instagram.

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