Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Не номер один: фото вратарского свитера Шовковского на матч с Францией

7 октября, 15:12

Олег Люлька Олег Люлька

Основным вратарем сборной Украины на "Стад де Франс" будет Бущан. СаШо достался №12

В сборной Украины показали игровой свитер, который подготовили в Париже 45-летнему Александру Шовковскому для участия в сегодняшнем товарищеском матче против Франции на легендарной арене "Стад де Франс". Напомним, игра начнется в 22:10 по киевскому времени. Смотреть Франция – Украина онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV.

Реклама

Франция – Украина: где и когда смотреть матч

Как мы писали ранее, коронавирус поочередно вывел из игры Пятова, Лунина и Панькива. Как результат, в строю из вратарей сборной Украины остался один только Бущан. В связи с этим в команде приняли решение включить в заявку на игру с Францией Шовковского – по своему нынешнему статусу, ассистента главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.

Реклама

Впрочем, в сборной сразу же дали понять: "Выход Шовковского на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Бущана окажется положительным или же Георгий, допустим, получит повреждение во время матча".

В связи с этим первый номер в заявке сборной Украины на Францию все-таки отдали Бущану, а Шовковскому достался непривычный 12-й. Сегодня кит-менеджер "сине-желтых" в срочном порядке обеспечил СаШо игровым свитером, набив на него фамилию SHOVKOVSKYI.

В тренде
Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Читайте также: "Жаль, что не привез к Дешаму свою лучшую команду": Шевченко грустит перед матчем с Францией

Реклама

Ранее мы писали, что впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов. Эпидемия травм и коронавирус лишили украинскую сборную целой группы игроков из Премьер-лиги.

Смотрите, как Украина играла в Лиге наций с Испанией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Александр Шовковский вратарь Сборная Украины

Источник: УАФ

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять