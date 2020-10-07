Не номер один: фото вратарского свитера Шовковского на матч с Францией

В сборной Украины показали игровой свитер, который подготовили в Париже 45-летнему Александру Шовковскому для участия в сегодняшнем товарищеском матче против Франции на легендарной арене "Стад де Франс". Напомним, игра начнется в 22:10 по киевскому времени. Смотреть Франция – Украина онлайн можно в трансляции на нашем сайте и на сервисе OLL.TV.

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Франция – Украина: где и когда смотреть матч

Как мы писали ранее, коронавирус поочередно вывел из игры Пятова, Лунина и Панькива. Как результат, в строю из вратарей сборной Украины остался один только Бущан. В связи с этим в команде приняли решение включить в заявку на игру с Францией Шовковского – по своему нынешнему статусу, ассистента главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко.

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Впрочем, в сборной сразу же дали понять: "Выход Шовковского на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Бущана окажется положительным или же Георгий, допустим, получит повреждение во время матча".

В связи с этим первый номер в заявке сборной Украины на Францию все-таки отдали Бущану, а Шовковскому достался непривычный 12-й. Сегодня кит-менеджер "сине-желтых" в срочном порядке обеспечил СаШо игровым свитером, набив на него фамилию SHOVKOVSKYI.

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Ранее мы писали, что впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов. Эпидемия травм и коронавирус лишили украинскую сборную целой группы игроков из Премьер-лиги.

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