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Не Львов и не Харьков: сборной Украины определили новый стадион для матчей в отборе на ЧМ

16 марта, 11:58

Олег Люлька Олег Люлька

Ожидается, что Финляндию и Казахстан команда Андрея Шевченко в конце марта примет на НСК "Олимпийский"

Поединки сборной Украины против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), которые должны были бы пройти на "Арене Львов", снова меняют прописку.

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Ранее мы писали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом на Львовщине и проблем с газоном на "Арене-Львов", эти матчи отбора ЧМ-2022 могут перенести в Харьков.

Однако теперь появилась информация, что их передислоцируют в Киев, на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

НСК "Олимпийский"
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НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Пока что неизвестно, смогут ли эти матчи посетить болельщики. Ожидается, что решение в этом вопросе будет принято к 22 марта.

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Напомним, первый матч квалификации на мундиаль-2022 в Катаре сборная Украины проведет на выезде против Франции 24 марта. Помимо французов, финнов и казахстанцев, в группе с нашей сборной выступает также команда Боснии и Герцеговины.

Десять победителей групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую. Обладателей вторых мест ждет плей-офф.

Смотрите, как в последнем матче-2020 Украина проиграла 1:3 Германии

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стадион нск олимпийский арена львов Сборная Украины ЧМ-2022
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