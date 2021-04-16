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Не коронавирусом единым: звезда Арсенала заразился малярией

16 апреля, 09:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг заболел малярией и находится в больнице, футболист подхватил опасную инфекцию после поездки в Габон

Вчера лондонский Арсенал пробился в полуфинал Лиги Европы. По сумме двух матчей британцы прошли чешскую Славию. Но без своего ведущего форварда.

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Пьер-Эмерик Обамеянг заболел малярией. Футболист пока находится в больнице, но ему становится лучше. Обамеянг подхватил опасную инфекцию во время поездки в сборную Габона.

"К сожалению, некоторое время назад я заразился малярией, когда был в сборной Габона. На этой неделе я провел несколько дней в больнице, но сейчас чувствую себя намного лучше, благодаря усилиям врачей по борьбе с вирусом. Я скоро вернусь еще сильнее", – написал Обамеянг в Instagram.

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Смотрите, как Арсенал обыграл Славию:

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Напомним, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси планирует закупить 50 тысяч доз вакцин от коронавируса для всех футболистов из Южной Америки.

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малярия Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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