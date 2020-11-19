"Не хватило Дзюбы, капитана с яйцами": в России нашли причину разгрома от Сербии

Губерниев считает, что сборная РФ не опозорилась бы в Белграде, если бы за видео с мастурбацией из нее не убрали Дзюбу

В России назвали причину крупнейшего за 16 лет поражения своей сборной, которая накануне проиграла 0:5 Сербии в Белграде и в результате этого фиаско осталась за бортом высшего дивизиона Лиги наций.

"Как же нам необходим был сегодня Дзюба! – заявил "Чемпионату" известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. – Я уже много раз говорил, Артем должен быть на скамейке, на поле, да где угодно! В расположении сборной должен быть капитан. Причем капитан с яйцами, которые у Дзюбы, как мы убедились, есть. Это поражение – позор. Мы проиграли не Португалии или Испании, мы проиграли Сербии! Некоторые говорят, что Лига наций фигня? Тогда и товарищеский матч с Молдовой фигня, поэтому будем играть с ней вничью 0:0"

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Артем Дзюба

Сербия – Россия – 5:0. Лига наций / Фото: Reuters

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Напомним, последние три матча (ничья с Молдовой 0:0, поражение от Турции 2:3 и 0:5 от сербов) Россия проводила без своего бывшего капитана – зенитовца Артема Дзюбы, отлученного от сборной после появления в Сети скандального видео, на котором Дзюба мастурбирует и снимает это на камеру.

Обзор матча Сербия – Россия (5:0)

Все подробности в спецтеме Лига наций

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