Не хуже за Хлывнюка! Украинский футболист спел легендарный хит

Полузащитник венгерского клуба Академия Пушкаша Артем Фаворов после окончания сезона дал волю эмоциям и спел в раздевалке "Ой, у лузі червона калина"

Артем Фавором (в желтом) спел песню, которой вторую жизнь дал лидер "Бумбокс" / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье финишировал чемпионат Венгрии по футболе. В последнем туре Академия Пушкаша уступила дома Гонведу – 1:2. Гол у хозяев поля забил украинский полузащитник Артем Фаворов.

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Наш футболист в этом сезоне сыграл 30 матчей (из 33 возможных) и забил 6 голов. Академия Пушкаша заняла третье место в турнирной таблице и гарантировала себе место в Лиге конференций.

Поэтому в раздевалке Артем был в отличном настроении и спел легендарный украинский хит "Ой, у лузі червона калина".

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Вторую жизнь песня получила после того, как лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк спел ее в центре Киева.

Ранее мы сообщали, что ради двух матчей возобновят чемпионат Украины по футболу. Львовский Рух очень хочет пробиться в Лигу чемпионов и сыграет матчи в Польше.