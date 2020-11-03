Не ел, не пил, ни с кем не разговаривал: подробности состояния Диего Марадоны

Зарубежные СМИ сообщили подробности состояния легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Напомним, накануне Марадона попал в больницу Ла-Платы, а в Аргентине даже сообщил о его смерти, но это оказалось фейком.
Как сообщает Mediagol, главный тренер "Химнасии" попал в госпиталь из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта.
В прошлую пятницу Марадона, отпраздновавший в этот день 60-летний юбилей, после 15 минут покинул стадион, где его команда играла против "Патронато" и вернулся домой, он был настолько истощен, что физически не мог следить за своей командой.
Источник сообщает, что состояние его здоровья не является тяжелым, но если оно не улучшится, то Диего перевезут в Буэнос-Айрес для дальнейшего наблюдения.
Кстати, накануне легендарный Марадона заговорил о вакцине от коронавируса. Правда, он почему-то надеется, что она придет из России.
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