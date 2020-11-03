Не ел, не пил, ни с кем не разговаривал: подробности состояния Диего Марадоны

Зарубежные СМИ сообщили подробности состояния легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Напомним, накануне Марадона попал в больницу Ла-Платы, а в Аргентине даже сообщил о его смерти, но это оказалось фейком.

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Как сообщает Mediagol, главный тренер "Химнасии" попал в госпиталь из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта.

В прошлую пятницу Марадона, отпраздновавший в этот день 60-летний юбилей, после 15 минут покинул стадион, где его команда играла против "Патронато" и вернулся домой, он был настолько истощен, что физически не мог следить за своей командой.

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Источник сообщает, что состояние его здоровья не является тяжелым, но если оно не улучшится, то Диего перевезут в Буэнос-Айрес для дальнейшего наблюдения.

Кстати, накануне легендарный Марадона заговорил о вакцине от коронавируса. Правда, он почему-то надеется, что она придет из России.

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