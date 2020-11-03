Українська
$ 28,58
33,29
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Не ел, не пил, ни с кем не разговаривал: подробности состояния Диего Марадоны

3 ноября, 15:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый футболист и тренер истощил свой организм из-за стресса

Зарубежные СМИ сообщили подробности состояния легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Напомним, накануне Марадона попал в больницу Ла-Платы, а в Аргентине даже сообщил о его смерти, но это оказалось фейком.

Реклама

Как сообщает Mediagol, главный тренер "Химнасии" попал в госпиталь из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта.

В прошлую пятницу Марадона, отпраздновавший в этот день 60-летний юбилей, после 15 минут покинул стадион, где его команда играла против "Патронато" и вернулся домой, он был настолько истощен, что физически не мог следить за своей командой.

В тренде
"Круто!" Зеленский семью словами отреагировал на победу Усика

Источник сообщает, что состояние его здоровья не является тяжелым, но если оно не улучшится, то Диего перевезут в Буэнос-Айрес для дальнейшего наблюдения.

Кстати, накануне легендарный Марадона заговорил о вакцине от коронавируса. Правда, он почему-то надеется, что она придет из России.

Самые известные балагуры мирового футбола
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист
В хлам: появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три автоФутбол
В стельку пьяный футболист
В стельку пьяный футболист "Металлиста" устроил массовое ДТП в Харькове (фото)Футбол
"Шахтер" – "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Неймар назвал пять лучших футболистов мира
Неймар назвал пять лучших футболистов мираФутбол
"Ференцварош" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)
Гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять