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Названа новая дата рассмотрения дела об отмене матча Швейцария – Украина

23 ноября, 08:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок не состоялся из-за коронавируса

СМИ озвучили дату рассмотрения дела об отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина. Изначально говорилось, что УЕФА вынесет вердикт 23 ноября, однако теперь фигурирует другая дата – 25 ноября.

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До сегодняшнего дня стороны должны предоставить документы в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Как сообщает Профутбол, УЕФА начнет рассмотрение дела в среду, а вердикт может быть вынесен либо в это же день, либо к концу текущей недели.

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Напомним, матч отбыл отменен по решению главного врача кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом в сборной Украины, хотя, по регламенту УЕФА, матч можно было проводить.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Лига наций

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УЕФА Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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