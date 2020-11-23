Названа новая дата рассмотрения дела об отмене матча Швейцария – Украина

СМИ озвучили дату рассмотрения дела об отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина. Изначально говорилось, что УЕФА вынесет вердикт 23 ноября, однако теперь фигурирует другая дата – 25 ноября.

Реклама

Читайте также: "Относились как к прокаженным": в сборной Украины рассказали, что происходило в Швейцарии

До сегодняшнего дня стороны должны предоставить документы в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Как сообщает Профутбол, УЕФА начнет рассмотрение дела в среду, а вердикт может быть вынесен либо в это же день, либо к концу текущей недели.

Читайте также: Шевченко согласен, чтобы судьбу матча Украины со Швейцарией решил жребий

Напомним, матч отбыл отменен по решению главного врача кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом в сборной Украины, хотя, по регламенту УЕФА, матч можно было проводить.

Реклама

Читайте также: Шевченко жалеет, что еще не переболел коронавирусом

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама