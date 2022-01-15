Названа главная ошибка Шевченко

Главной проблемой Андрея Шевченко являются его же завышенные ожидания от себя как тренера. А ключевой ошибкой, повлекшей нынешнее фиаско Шевы, стал его уход из сборной Украины прошлым летом.
Такое мнение после субботней отставки Шевченко с поста главного тренера Дженоа высказал эксперт Олег Федорчук, известный по работе в Таврии.
"Когда самолет падает, то сесть за его штурвал мало кто осмелится. Если у тебя нет вариантов, то да. Но, мне кажется, у Шевченко был другой вариант – остаться в сборной Украины. Спешить не надо было. Не знаю, почему он принял такое поспешное решение, возглавив Дженоа. Теперь ему нужно отдохнуть и начать с низов", – приводит слова Федорчука FanDay.
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"Шевченко мешает его громкое имя как игрока. У него, уже как у тренера, слишком большие ожидания от самого себя. А эти неоправданные ожидания успеха приводят к депрессии", – добавил Федорчук.
Напомним, Шевченко покинул прошлым летом сборную Украины после выхода в 1/4 финала Евро. По версии Андрея – потому что ему не предложила продлить контракт УАФ. По словам главы УАФ Андрея Павелко – потому что Шева выбрал клубное продолжение тренерской карьеры.
Добавим, что уже в эти дни Шевченко, уволенный за неудовлетворительные результаты из Дженоа, может снова возглавить сборную – только не украинскую, а польскую.
Обзор последней игры Шевы у руля Дженоа
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