Названа главная ошибка Шевченко

Шева сам подложил себе свинью, покинув сборную Украины и приняв рискованное предложение от Дженоа – считает эксперт Олег Федорчук

Шева проработал в Дженоа два месяца / Фото: Getty Images

Главной проблемой Андрея Шевченко являются его же завышенные ожидания от себя как тренера. А ключевой ошибкой, повлекшей нынешнее фиаско Шевы, стал его уход из сборной Украины прошлым летом.

Такое мнение после субботней отставки Шевченко с поста главного тренера Дженоа высказал эксперт Олег Федорчук, известный по работе в Таврии.

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"Когда самолет падает, то сесть за его штурвал мало кто осмелится. Если у тебя нет вариантов, то да. Но, мне кажется, у Шевченко был другой вариант – остаться в сборной Украины. Спешить не надо было. Не знаю, почему он принял такое поспешное решение, возглавив Дженоа. Теперь ему нужно отдохнуть и начать с низов", – приводит слова Федорчука FanDay.

"Шевченко мешает его громкое имя как игрока. У него, уже как у тренера, слишком большие ожидания от самого себя. А эти неоправданные ожидания успеха приводят к депрессии", – добавил Федорчук.

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Напомним, Шевченко покинул прошлым летом сборную Украины после выхода в 1/4 финала Евро. По версии Андрея – потому что ему не предложила продлить контракт УАФ. По словам главы УАФ Андрея Павелко – потому что Шева выбрал клубное продолжение тренерской карьеры.

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Шева покинул сборную Украины после 1/4 Евро / Фото: Getty Images

Добавим, что уже в эти дни Шевченко, уволенный за неудовлетворительные результаты из Дженоа, может снова возглавить сборную – только не украинскую, а польскую.

Левандовский и Шевченко. Фото Reuters/AFP

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Обзор последней игры Шевы у руля Дженоа