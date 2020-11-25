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"Назови первого сына в честь Диего": 10 заповедей Церкви Марадоны

25 ноября, 21:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У прихожан лишь две даты для традиционных служб

Церковь Марадоны

Церковь Марадоны / Фото: Marca

Сегодня трагическая новость потрясла футбол – умер Диего Марадона. Популярность аргентинца была настолько огромной, что энтузиасты 30 октября 1998 года (в день его 38-летия), основали Церковь Марадоны. Они пишут имя футболиста D10S (Dios на испанском – Бог, diez – десятка, игровой номер Диего), у них свой календарь ("от рождества Диего"), у священнослужителей на спине №10, в руке мяч с терновыми шипами, прихожане перебирают четки из 34 бусин (столько голов он забил за сборную), а на алтаре – бутсы и футболка, которые подарил Диего. Рядом лежит местная Библия – экземпляр автобиографии "Я, Диего".

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У церкви имени Диего Марадоны есть только две даты для традиционных служб. 30 октября, в день рождения Диего, празднуется Рождество, а 22 июня – Пасха. В этот день Аргентина обыграла Англию в четвертьфинале ЧМ-1986, а Марадона оформил дубль, забив один из голов "рукой Бога".

Но самое интересно, в Церкви Марадоны есть 10 заповедей:

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  1. Мяч не пачкается (цитата Марадоны).
  2. Люби футбол превыше всего.
  3. Провозглашай безусловную любовь к Диего и красоте футбола.
  4. Защищай цвета Аргентины и уважай других людей.
  5. Рассказывай о чудесах Диего по всему миру.
  6. Почитай места, где играл Диего, и его священные футболки.
  7. Не связывай имя Диего с каким-то одним клубом.
  8. Всегда проповедуй принципы церкви.
  9. Сделай имя Диего своим вторым именем.
  10. Назови первого сына в честь Диего.

Напомним, что в начале ноября Марадона попал в больницу из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта. Позже он перенес операцию на головном мозге из-за возможного кровоизлияния и спустя пару дней был выписан из больницы.

30 октября легендарный футболист отметил 60-летний юбилей. За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый знаменитый гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "Рукой Бога".

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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Диего Марадона
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