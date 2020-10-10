Настоящая эпидемия: в составе "Интера" уже четыре игрока с коронавирусом

В итальянском "Интере" увеличивается количество зараженных коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте клуба, положительные тесты на COVID-19 сдали Роберто Гальярдини, Раджа Наингголан и Ионут Раду. Ранее коронавирусом заразился Алессандро Бастони, он сдал тест в расположении молодежной сборной.

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Напомним, что "Интер" – соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов. "Горняки" встретятся с итальянцами во втором туре 27 октября. Накануне "Шахтер" вернулся к тренировкам в усеченном составе. Кого из игроков не затронул коронавирус. В пятничной тренировке принимало участие только 11 игроков.

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Эксклюзивный сюжет о матче "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы:

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