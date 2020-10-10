Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Настоящая эпидемия: в составе "Интера" уже четыре игрока с коронавирусом

10 октября, 11:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянский клуб является соперником "Шахтера" по Лиге чемпионов

В итальянском "Интере" увеличивается количество зараженных коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте клуба, положительные тесты на COVID-19 сдали Роберто Гальярдини, Раджа Наингголан и Ионут Раду. Ранее коронавирусом заразился Алессандро Бастони, он сдал тест в расположении молодежной сборной.

Реклама

Напомним, что "Интер" – соперник донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов. "Горняки" встретятся с итальянцами во втором туре 27 октября. Накануне "Шахтер" вернулся к тренировкам в усеченном составе. Кого из игроков не затронул коронавирус. В пятничной тренировке принимало участие только 11 игроков.

Читайте также: Начинаем с "Реалом": стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов

В тренде
В "Шахтере" рассказали, почему Степаненко и Пятов не сдавали тест на коронавирус вместе с командой

Эксклюзивный сюжет о матче "Интер" – "Шахтер" в Лиге Европы:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Интер Италия коронавирус Раджа Наингголан Роберто Гальярдини Алессандро Бастони

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять