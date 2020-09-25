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Наставник "Баварии" рассказал, что героическое пришлось сделать ради победы в Суперкубке УЕФА

25 сентября, 10:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ханс-Дитер Флик гордится своим коллективом, который берет трофей за трофеем

Около полуночи по среднеевропейском времени определился очередной обладатель Суперкубка Европы. В захватывающем матче в столице Венгрии "Бавария" обыграла "Севилью" в дополнительное время. Таким образом, мюнхенцы завоевали уже четвертый трофей в 2020 году: ранее они выиграли чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

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Хотя в начале встречи победитель Лиги Европы огорчил подопечных Ханса-Дитера Флика, они проявили характер и методично добили "Севилью". Наставник немецкого гранда, похоже, получал удовольствие даже тогда, когда его команда проигрывала, о чем рассказал официальному сайту УЕФА:

"У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. А затем было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение и делает это на характере. В итоге парням пришлось стиснуть зубы и потерпеть. Однако наградой за их усилия стала прекрасная победа".

Уже через пять дней, 30 сентября, "Бавария" сразится еще за один трофей – Суперкубок Германии. Соперником будет серебряный призер Бундеслиги – дортмундская "Боруссия". Ранее в чемпионате Германии определили лучшие голы и лауреатов сезона.

Смотрите награждение "Баварии" Суперкубком:

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