"Наполи" – "Ювентус": прогноз комментатора на матч чемпионата Италии

Сегодня "Ювентус" и "Наполи" встретятся с 22-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 19:00 по киевскому времени. Онлайн матча "Наполи" – "Ювентус" уже есть на нашем сайте, также встречу можно будет смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

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В Италии вовсю трубят о возможной отставке Дженнаро Гаттузо. Что не удивительно, учитывая три последних матчах без побед и вылет из Кубка страны от "Аталанты". В десяти последних турах чемпионата "партенопеи" умудрились проиграть пять раз, что существенно ухудшило их перспективы. Но если за чемпионство они уже вряд ли способны бороться, ведь отставание от "Милана" насчитывает 12 очков, то за зону Лиги чемпионов неаполитанцы вполне способны зацепиться. До нее им не хватает одной победы, зато имеется игра в запасе (кстати, против "Ювентуса"). А противостояние Гаттузо и Пирло, двух многолетних партнеров по команде и сборной, казалось бы, недалеком прошлом, выглядит очень многообещающим.

Правда, у "Наполи" очень большие кадровые проблемы – Мертенс, Манолас, Демме и Хюсай травмированы, у Кулибали и Гуляма коронавирус.

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"Ювентус" прибавил. В последних семи матчах чемпионата и Кубка они пропустили лишь один гол, в прошлом туре одолели "Рому" (2:0) и выбили "Интер" в Копа Италия. Сейчас туринцы располагаются на третьем месте с отставанием от "Милана" на семь очков и игрой в запасе. Очевидно, что команда Пирло также утомлена, да и потери также имеются – в лазарете к Дибале и Рэмзи присоединились Бонуччи и Артур.

"Наполи" сможет не проиграть только за счет морально-волевых. "Ювентус" сейчас готов лучше, да и не настолько обескровлен, как соперник. Ожидаю победу туринцев.

Смотрите, как "Ювентус" и "Наполи" играли в предыдущем туре:

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