"Наполи" – "Рома": прогноз на ключевой матч чемпионата Италии от комментатора

Кирилл Круторогов ожидает, что обе команды сегодня забьют в Неаполе

В воскресенье, 29 ноября, в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" состоится центральный матч 9-го тура чемпионата Италии, в котором "Наполи" принимает столичную "Рому". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Трансляция противостояния доступна на канале "Футбол 2" и сервисе OLL.TV.

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Сегодня в Италии встреча команд, выступающих в Лиге Европы, но мечтающих вернуться в Лигу чемпионов. "Рома" идет на четвертой позиции, уступая лидеру всего три очка. "Наполи" – шестое с отставанием от "Волков" на те же три балла. В предыдущем туре команда Гаттузо уступила дома "Милану" (1:3), а посреди недели справилась с "Риекой" (2:0).

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Сегодня "Наполи" точно не поможет основной форвард Осимхен, который еще не восстановился от травмы плеча. А вот касательно Хюсая и Ррахмани есть вопросы. Оба в середине месяца заболели коронавирусом. Тогда как Тьемуэ Бакайоко не сыграет из-за дисквалификации.

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У "Ромы" актуальна 11-матчевая серия без поражений и 5-матчевая победная в чемпионате и Лиги Европы. И это достижение, учитывая немалые кадровые потери: Дзаньоло, Пасторе, Смоллинг и Сантон травмированы, у Фасио и Кумбулла – коронавирус. Кстати, все, кроме Николо, вот-вот должны вернуться в строй.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1. В этом – обе на ходу, имеют серьезные амбиции и реальные шансы побороться не просто за Лигу чемпионов, но и за Скудетто. Поэтому точно ожидаем бой. Думаю, обе забьют. Ожидаю ТБ 2,5. Сомневаюсь, что "Рома" проиграет.

Смотрите, как ранее "Наполи" уступил "Милану"

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