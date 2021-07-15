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Наплевать на коронавирус в России! Все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации

Елена Павлова Елена Павлова
15 июля, 13:50
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Игроки московского ЦСКА отказались делать прививки от COVID-19 во время сборов. Сейчас в российской команде вакцинированы только работники
Футболисты ЦСКА на сборах/Фото ПФК ЦСКА Москва
Футболисты ЦСКА на сборах/Фото ПФК ЦСКА Москва

В то время, когда в России ежедневно по 25 тысяч зараженных коронавирусом, футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации от COVID-19. Ранее сборная России привезла с собой коронавирус на Олимпиаду-2020.

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"Во время сборов игрокам команды было предложено вакцинироваться, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого, о чем сообщили руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники", – рассказал Чемпионату источник, приближенный к руководству армейского клуба

В прошлом сезоне ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в российской Премьер-Лиге и не пробился в еврокубковые турниры. Возможно, по этой причине в команде и не хотят делать прививки. Но вероятно, что могут не доверять российской вакцине "Спутник".

Ранее биатлонист сборной России советовал отказаться от прививки. Сам спортсмен после вакцинации задыхался и мучился от головокружения.

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