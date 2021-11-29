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Нам защитники из Ганы нужны? Легионер просится в сборную Украины

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 ноября, 19:56
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Защитник полтавской Ворсклы Наджиб Якубу заявил о своем желании выступать за сборную Украины
Наджиб Якубу три года назад приехал в Полтаву
Наджиб Якубу три года назад приехал в Полтаву

21-летний футболист родился в Гане и сыграл девять матчей за юношескую сборную страны. А в 2018 году Наджиб Якубу переехал в Украину.

"Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит такое предложение, с удовольствием приму его.

Почему не за Гану? Потому что меня не зовут в Гану. Если позовут, конечно, соглашусь", – честно признался Наджиб.

А если станет выбор между Украиной и Ганой? "Взвешу все за и против. Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину", – цитирует Якубу FanDay.

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Напомним, что сборная Украины в марте сыграет стыковые матчи плей-офф ЧМ-2022. Наша команда в гостях встретится с Шотландией.

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