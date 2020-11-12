"Нам откровенно повезло": тренер Польши – о победе над Украиной

По словам Ежи Бженчека, лучшей на поле в Хожуве была команда Андрея Шевченко

После победы над Украиной со счетом 2:0 главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек заявил, что его команде в этом поединке откровенно повезло. Напомним, накануне в товарищеском матче в Хожуве еще при счете 0:0 Ярмоленко не реализовал пенальти, пробив в штангу, а затем Лунин подарил гол полякам, допустив ошибку на выходе из штрафной.

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"Конечно, мы довольны результатом. Мы играли с очень сильным соперником. Сборная Украины сегодня по игре была лучше нас. В некоторых моментах нам откровенно повезло. Особенно в ситуации с нереализованным Ярмоленко пенальти", – заявил Ежи Бженчек

"Выиграть у такого сильного соперника, допустив такое большое количество ошибок и пропустив на свои ворота так много опаснейших контратак украинцев, – это большое счастье. Мы получили хороший урок, но довольны, что удалось победить", – добавил главный тренер сборной Польши, которого цитирует Dynamo.kiev.ua

Ежи Бженчек / Фото: Reuters

Напомним, несмотря на поражение 0:2, тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, а ошибка Лунина не повлияет на его перспективы в сборной. Кроме того, коуч "сине-желтых" отметил, что Малиновского и Степаненко, не игравших в Хожуве, приберег для матчей Лиги наций в Германии и Швейцарии 14 и 17 ноября.

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Обзор матча Польша – Украина (2:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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