"Нам не давали играть": что случилось с "Шахтером" в Риме и кто виноват в первом мяче

Исмаили только недавно вернулся в состав "горняков" после травмы

В четверг, 11 марта, донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" 0:3 в первом матче 1/8-й Лиги Европы и сильно усложнил себе задачу выхода в четвертьфинал турнира. В стартовый состав "горняков" после травмы вернулся Исмаили, который признался, что первый гол от итальянцев на его совести.

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"Очень сложная игра, сильный соперник физически. "Рома" хорошо закрывала наши атаки. У нас были большие сложности с их началом. Мы не смогли организованно разыгрывать, после первого тайма скорректировали некоторые детали. Тогда уже начался футбол, более-менее похожий на наш. Первый гол – это моя ошибка. Я неправильно прочитал игру и сделал неправильный выбор", – цитирует Исмаили ТК "Футбол"

"Рома" – "Шахтер" / Фото: REUTERS

Также бразильский защитник "Шахтера" пожаловался на судейство в Риме:

"Не знаю, что сегодня произошло с судейством. Было очень много фолов со стороны соперника, нам фактически не давали играть. Мы пытались развивать нашу игру, но они фолили. 0:3 – слишком тяжелый результат. Мы хотели добиться положительного исхода, хотя знали, что будут сложности. Соперник очень силен, но мы будем бороться до последней минуты"

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Напомним, что "Шахтер" полетел в Рим без ведущего полузащитника. Тарас Степаненко продолжает восстанавливаться после травмы.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский".

Ранее мы писали, что "Каштру знает, что противопоставить Фонсеке".

Смотрите обзор матча "Рома" – "Шахтер"

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