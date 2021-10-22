21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
24 октября 17:15
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Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
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Десна --
Александрия --
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Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
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Наконец-то победа! Украина догоняет Россию в рейтинге УЕФА

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 октября, 08:49
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Украинские команды одержали первую победу в осенней части еврокубков. Победа Зари позволяет Украине оставаться в гонке за ТОП-10 рейтинга УЕФА
Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков
Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Шахтер и Динамо пока не могут похвастаться победами в Лиге чемпионов – на их счету лишь по одной ничьей. А вот Заря после двух поражений подряд наконец-то выиграла, одолев ЦСКА из Болгарии.

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Эти очки невероятно важны для Украины в свете борьбы за попадание в ТОП-10 таблицы коэффициентов, ведь только в этом случае мы сможем вернуть прямую путевку в групповой этап ЛЧ для чемпиона страны.

На данный момент Украина занимает 11-е место, отставая от России чуть более, чем на полбалла. Также недалеко ушла Шотландия. Но не стоит забывать, что позади нас подпирает Сербия.

ТОП-20 таблицы коэффициентов УЕФА

МСтрана17/1821/22Рейтинг
1Англия20,0716,71492,355
2Испания19,7146,28583,998
3Италия17,3335,71466,902
4Германия9,8575,92864,927
5Франция11 5006,41648,081
6Португалия9,6665,75046,216
7Нидерланды2,9008.00038,100
8Австрия9,7505,60034,050
9Шотландия4.0003,10032,100
10Россия12,6002,50031,682
11Украина8.0003,40031,000
12Сербия6,3755,2529,125
13Бельгия2,6004,60028,600
14Швейцария6.5005.50027,425
15Хорватия5,1253,75024 900
16Греция5,1004.50024,700
17Кипр7.0002.37524,625
18Чехия5.5003.50024,600
19Турция6,8004,10024 500
20Норвегия4.0004,12523,750

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Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

3.08

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И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
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10
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