Наконец-то победа! Украина догоняет Россию в рейтинге УЕФА

Украинские команды одержали первую победу в осенней части еврокубков. Победа Зари позволяет Украине оставаться в гонке за ТОП-10 рейтинга УЕФА

Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Шахтер и Динамо пока не могут похвастаться победами в Лиге чемпионов – на их счету лишь по одной ничьей. А вот Заря после двух поражений подряд наконец-то выиграла, одолев ЦСКА из Болгарии.

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Эти очки невероятно важны для Украины в свете борьбы за попадание в ТОП-10 таблицы коэффициентов, ведь только в этом случае мы сможем вернуть прямую путевку в групповой этап ЛЧ для чемпиона страны.

На данный момент Украина занимает 11-е место, отставая от России чуть более, чем на полбалла. Также недалеко ушла Шотландия. Но не стоит забывать, что позади нас подпирает Сербия.

ТОП-20 таблицы коэффициентов УЕФА