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Наказали за критику! Экс-игрока "Динамо" выгнали из Турции

10 марта, 22:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Галатасарай" разорвал контракт с Юнесом Беландой

Бывший футболист киевского "Динамо" Юнес Беланда покинул "Галатасарай". Не по своей воле. Руководство турецкого гранда в одностороннем порядке разорвало контракт с марокканским игроком.

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Руководство "Галатасарая" осудило слова Юнеса после матча турецкой чемпионата против "Сивасспора", сообщает сайт клуба. Беланда жестко раскритиковал руководство из-за того, что "Галатасарай" сокращает зарплаты на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, Юнес перебрался в "Галатасарай" из киевского "Динамо" в 2017 году. За это время Беланда провел 131 матч за турецкий клуб, в которых забил 22 гола и отдал 26 результативных передач.

Юнес Беланда
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Юнес Беланда / Фото: Getty Images

Кстати, завтра в Лиге Европы "Динамо" сыграет против "Вильярреала". Накануне встречи Мирча Луческу был категоричен: "Мы не на рынке, чтобы торговаться".

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Галатасарай Юнес Беланда

Источник: isport.ua

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