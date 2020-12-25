Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

На Ярмоленко появился конкретный покупатель в английской Премьер-лиге

25 декабря, 15:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Эвертон" борется за высокие места и обратил внимание на украинского вингера

Сегодня появилась информация о возможной смене клуба одним из лидеров сборной Украины. Атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко привлек внимание "Эвертона". Об этом сообщил сайт TransferMarketWeb. Хотя недавно говорили, что Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в "Фенербахче".

Реклама

На этот раз отмечают, что ливерпульский клуб уже длительное время следит за 31-летним украинцем. Сейчас "Эвертон" занимает четвертое место в чемпионате Англии, а некоторое время даже лидировал. Чтобы не сдать позиции, команде Карло Анчелотти нужно усиление. Ярмоленко привлекает "синих" еще и тем, что мало играет, поэтому его трансферная цена не должна быть высокой.

В то же время контракт вингера с "Вест Хэмом" действует еще полтора года – до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 Андрей появился в шести поединках, не забив ни одного мяча и лишь заработал одну желтую карточку. "Молотобойцы" уже не борются за выживание, а занимают 10-е место, но наш соотечественник в их построениях играет малозаметную роль.

В тренде
Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей спустя три недели после смерти

В ноябре Ярмоленко догнал Шовковского по матчам за сборную. Смотрите, как Андрей не забил пенальти в матче Польша – Украина:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переход футбол Андрей Ярмоленко Вест Хэм Эвертон трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять