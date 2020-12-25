На Ярмоленко появился конкретный покупатель в английской Премьер-лиге

Сегодня появилась информация о возможной смене клуба одним из лидеров сборной Украины. Атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко привлек внимание "Эвертона". Об этом сообщил сайт TransferMarketWeb. Хотя недавно говорили, что Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в "Фенербахче".

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На этот раз отмечают, что ливерпульский клуб уже длительное время следит за 31-летним украинцем. Сейчас "Эвертон" занимает четвертое место в чемпионате Англии, а некоторое время даже лидировал. Чтобы не сдать позиции, команде Карло Анчелотти нужно усиление. Ярмоленко привлекает "синих" еще и тем, что мало играет, поэтому его трансферная цена не должна быть высокой.

В то же время контракт вингера с "Вест Хэмом" действует еще полтора года – до лета 2022 года. В сезоне 2020/2021 Андрей появился в шести поединках, не забив ни одного мяча и лишь заработал одну желтую карточку. "Молотобойцы" уже не борются за выживание, а занимают 10-е место, но наш соотечественник в их построениях играет малозаметную роль.

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В ноябре Ярмоленко догнал Шовковского по матчам за сборную. Смотрите, как Андрей не забил пенальти в матче Польша – Украина:

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