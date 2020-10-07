Українська
$ 28,36
33,48
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

На товарищеский матч Франция – Украина допустят зрителей

7 октября, 09:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На трибуны "Стад де Франс" пригласят всего 1000 болельщиков

Пока что УЕФА продолжает проводить официальные матчи сборных и еврокубков преимущественно без зрителей. Хотя в некоторых национальных чемпионатах болельщиков уже пускают на стадионы, пусть и в ограниченном количестве. Сегодняшняя товарищеская встреча сборных Франции и Украины в пригороде Парижа не обойдется без болельщиков, хотя их будет довольно мало.

Реклама

О том, что определенное количество зрителей допустят на "Стад де Франс" сообщил официальный сайт УАФ.

Поклонников футбола на арене будет всего 1000, если не считать обслуживающий персонал и прессу. Официально же стадион может вместить 81338 фанатов.

Тем временем, стартовала продажа билетов на матчи с Германией и Испанией. Несмотря на увеличение количества случаев заражения в Киеве, власти приняли решение разрешить заполнить трибуны НСК "Олимпийский" на 30%. То есть, ожидается около 21 тысячи болельщиков. Билеты по цене от 150 до 1000 гривен можно приобрести исключительно через интернет.

В тренде
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Читайте о том, что Шовковский собрался сыграть за сборную Украины в матче с французами.

Реклама

Смотрите сюжет о поединке Украина – Швейцария, который прошел во Львове без болельщиков:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол зрители товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции Сен-Дени
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять