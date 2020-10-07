На товарищеский матч Франция – Украина допустят зрителей

Пока что УЕФА продолжает проводить официальные матчи сборных и еврокубков преимущественно без зрителей. Хотя в некоторых национальных чемпионатах болельщиков уже пускают на стадионы, пусть и в ограниченном количестве. Сегодняшняя товарищеская встреча сборных Франции и Украины в пригороде Парижа не обойдется без болельщиков, хотя их будет довольно мало.

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О том, что определенное количество зрителей допустят на "Стад де Франс" сообщил официальный сайт УАФ.

Поклонников футбола на арене будет всего 1000, если не считать обслуживающий персонал и прессу. Официально же стадион может вместить 81338 фанатов.

Тем временем, стартовала продажа билетов на матчи с Германией и Испанией. Несмотря на увеличение количества случаев заражения в Киеве, власти приняли решение разрешить заполнить трибуны НСК "Олимпийский" на 30%. То есть, ожидается около 21 тысячи болельщиков. Билеты по цене от 150 до 1000 гривен можно приобрести исключительно через интернет.

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Читайте о том, что Шовковский собрался сыграть за сборную Украины в матче с французами.

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Смотрите сюжет о поединке Украина – Швейцария, который прошел во Львове без болельщиков:

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