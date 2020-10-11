На Роналду снова нацелился "ПСЖ": когда ждать трансфер

Парижанам не удалось заполучить Криштиану этой осенью, но они опять попробуют купить его следующим летом

"Пари Сен-Жермен" не сдается. Чемпионы Франции предпримут еще одну попытку приобрести форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, на сей раз летом 2021 года.

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Напомним, сегодня Роналду играет в Лиге наций под Парижем. Онлайн-трансляция Франция – Португалия доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

Шейхи, владеющие "ПСЖ", уже пытались заманить к себе Роналду в трансферное окно, которое на днях закрылось в Европе. У Криштиану в это время было определенное недовольство по отношению к "Юве", где как раз проходила смена тренера после провала в ЛЧ. Однако новый коуч туринцев Пирло убедил португальца, что он ему нужен как воздух, и звездный Кришти отложил в сторону мысли о смене клуба.

Тем не менее, как сообщает Calciomercato, "Ювентус" продолжают преследовать финансовые проблемы, связанные пандемией. И "ПСЖ" попытается воспользоваться этим следующим летом, сделав новое предложение туринцам по Роналду.

Реклама Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Напомним, что контракт Криштиану с "Юве" рассчитан до лета 2022 года. Согласно ему, форвард получает 31 млн евро в год.

По состоянию на сейчас, сам Криштиану намерен доработать свой контракт с "Ювентусом" до конца. Но нет гарантии, что ситуация к лету не изменится.

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