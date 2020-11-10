На матч с Украиной сборная Польши выйдет без Левандовского и других звезд

Сегодня сборная Украины отправилась в длительный заграничный вояж на три матча. Начнется он в Польше, а продолжится в Германии и Швейцарии. Тем временем, Зинченко приехал в сборную Украины и сделал заявление.

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Товарищеская игра с поляками состоится в Хожуве 11 ноября, начало – в 21:45. Причем, хозяева не собираются выставлять против "сине-желтых" своих основных исполнителей. Об этом сообщило польское издание Sport.pl.

Журналисты приводят слова главного тренера Ежи Бречека. 49-летний специалист однозначно сказал, что не сыграет в среду форвард "Баварии" Роберт Левандовски, добавив:

"Те футболисты, которые играли в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также много выступали за свои клубы в чемпионатах, в среду будут отдыхать. Это касается не только Роберта Левандовского.



Мы будем видоизменять наш состав, и вряд ли кто-то проведет на поле все три матча. Также это будет зависеть от состояния здоровья игроков. Тем не менее, к каждому матчу мы будем подходить с полной самоотдачей и желанием победить".

Поляки довольно неожиданно лидируют в группе А1 Лиги наций, опережая команды Италии и Нидерландов. Именно с ними они сразятся 15 и 18 ноября.

Накануне Шевченко на Лигу наций вызвал в сборную еще двух дебютантов.

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Смотрите, как Левандовски забивал за "Баварию" в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов:

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