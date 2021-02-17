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На матч "Динамо" – "Брюгге" могут пустить зрителей, но перенести его на рабочее время

17 февраля, 11:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матч Лиги Европы в Киеве пройдет при экстремально низких температурах

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и бельгийским "Брюгге" в Киеве в НСК "Олимпийский" может пройти со зрителями. Напомним, что встреча состоится в четверг, 18 февраля. При этом, "Брюгге" дополнительно проверят на коронавирус по приказу Минздрава.

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Как сообщается в Telegram-канале Динамо Киев Inside, руководство НСК "Олимпийский" получило задание от офиса "Динамо" и городских властей готовить стадион к матчу со зрителями, однако на трибунах смогут присутствовать не более 30 процентов от вместительности арены (21 150 зрителей).

Киевляне уже добивались положительного решения перед матчем с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. Это был единственный матч в сезоне, когда матч "Динамо" посещали зрители.

Также источник сообщает, что из-за неутешительного прогноза погоды матч могут начать в 18:00. С таким предложением накануне поединка выступил делегат УЕФА. Напомним, что в день встречи ожидается температура около минус 15 градусов по Цельсию – это крайняя температура, при которой могут проводить матчи.

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Напомним, накануне матча с "Брюгге", "Динамо" обыграло "Олимпик" 3:1 в первом для себя официальном поединке года.

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Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в ЛЧ "Ференцварош"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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болельщики Лига Европы Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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