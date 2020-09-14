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На матч ЦСКА – "Спартак" болельщики принесли поросенка: видео

14 сентября, 00:44

Олег Люлька Олег Люлька

Произошедшее было воспринято как троллинг фанатов "Спартака", которых в футбольных кругах называют "свиньями"

На центральный матч 7-го тура чемпионата России в Москве между ЦСКА и "Спартаком" (3:1) болельщики – несмотря на запрет проносить на трибуны животных – принесли поросенка. Он мелькнул в кадре, находясь на руках у фаната ЦСКА. Это было воспринято как троллинг армейцами болельщиков "Спартака", которых в фанатских кругах называют "свиньями".

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Позже, правда, в соцсетях появилось видео с комментарием хозяина поросенка – мужчины в кепке с надписью "Спартак, Москва". При этом животное было представлено в качестве "маленького болельщика" спартаковцев.

"Это наше родное! Он нам как ребенок, – заявил мужчина о поросенке. – Мы его лелеем и холим. Это наш талисман. Зовут "Пиг". Ему здесь очень шумно и холодно. Но у него есть одеяло и своя маленькая клеточка, где он живет"

При этом журналист, бравший комментарий у хозяина поросенка, отметил, что у животного "прям копыта трясутся". После чего мужчина изрек: "Все, я забираю его – спать".

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Ранее мы писали, что фанатов "Зенита" побили в хинкальной Москвы. Болельщикам питерского клуба досталось в заведении, где те отмечали ничью в поединке с "Локомотивом", но обращаться в полицию они не стали.

Смотрите, как на трассе в США ловили поросят

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