На камингаут норвежского арбитра отреагировала ФИФА

ФИФА не обошла стороной камингаут норвежского судьи Тома Хагена, накануне признавшегося в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Всемирная футбольная ассоциация выступила с официальным заявлением, в котором поддержала действия рефери.

"ФИФА поддерживает Хагена за это смелое решение. Камингаут активного участника футбольной деятельности, а также положительная реакция, вызванная этим, является сигналом в пользу разнообразия в футболе, – заявили в ФИФА. – Футбол должен быть для всех, и смелый шаг Тома важен в том плане, что он показал путь, позволяющий всем чувствовать себя в безопасности и желанным гостем в игре", – заявила директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук

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Том Хаген / Фото: stuttgarter-zeitung.de

Напомним, что Хаген неоднократно работал на играх украинских команд в Лиге Европы, а на Евро-2012 был запасным рефери на матчах Украины против Франции (0:2) и Англии (0:1). В последнем главный арбитр матча Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича и стал главным врагом украинских болельщиков.

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В последние годы Хаген судит только матчи чемпионата Норвегии, хотя очень высоко котируется в своей стране.

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