На грани увольнения и признания в мире: ФИФА назвала лучших тренеров 2020 года

Сегодня Международная федерация футбола определилась с кандидатами на ее призы по итогам 2020 года. В частности, ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего футболиста года. Из тренеров команд пока что выбрали пятерку самых достойных.

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Их список ФИФА опубликовала на своем официальном сайте.

Главным фаворитом выглядит наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик, который с командой выиграл и все национальные трофей, и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА. Компанию ее составляют: победитель Лиги Европы с "Севильей" Хулен Лопатеги, француз Зинедин Зидан и немец Юрген Клопп, которые привели "Реал" и "Ливерпуль" к победам в чемпионатах Испании и Англии соответственно, а также "коуч" английского "Лидса" Марсело Бьелса. 65-летний аргентинец поднял "Лидс" в Премьер-лигу впервые за 16 лет.

Интересно, что при этом вовсю гуляют слухи о возможном увольнении Зинедина Зидана, поскольку от "Реала" в Испании ждут большего. Пока что команда идет на четвертом месте в Примере, да и в Лиге чемпионов выиграла лишь один матч из трех и уступает второе место "Шахтеру" после поражения в личной дуэли.

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А вот "Золотой мяч" от France Football лучшему футболисту мира в 2020 году впервые в истории не вручат, поскольку "нет равных условий из-за коронавируса".

Смотрите, как "Бавария" громила "Зальцбург" в Лиге чемпионов:

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