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На глазах у сына: известную актрису застрелили, пока она ждала ребенка с футбольной тренировки

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
17 декабря, 12:14
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Звездная мексиканская актриса и певица Таня Мендоса погибла в городе Куэрнавака в результате нападения неизвестных. Зарубежные СМИ сравнили смерть актрисы с казнью
Таня Мендоса застрелена на глазах у сына
Таня Мендоса застрелена на глазах у сына / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедия произошла в тот момент, когда Мендоса вместе с другими родителями ждала своего ребенка с футбольной тренировки.

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Неожиданно к ней подъехали двое подозреваемых на мотоцикле. Один из них несколько раз выстрелил в звезду, затем ударил ее в лицо, после чего преступники быстро скрылись с места преступления.

Актриса скончалась на месте, несмотря на усилия медиков, оперативно прибывших на помощь, сообщает dailystar.co.uk.

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Интересно, что в 2010 году Мендоса вместе с маленьким сыном и мужем стала жертвой похищения. Их схватила и избила вооруженная банда, но спустя несколько часов их отпустили.

Позже банда связалась с Мендосой и потребовала денег. Также актриса жаловалась, что начала получать угрозы в свой адрес.

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Таня Мендоса обрела популярность на родине после сьемок в сериале La mera Reyna del sur в 2003 году. Также она выпустила несколько хитовых по местным меркам альбомов.

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