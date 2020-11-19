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На футболках "Шахтера" появится новый логотип

19 ноября, 20:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" подписали двухлетний контракт с сетью заправок

Донецкий "Шахтер" обзавелся новым спонсором. Как сообщается на официальном сайте клуба, топливным партнером команды стала сеть автозаправочных комплексов "БРСМ-Нафта". Сегодня стороны подписали партнерский контракт.

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Сотрудничество рассчитано на 2 года. Новый спонсор будет обеспечивать потребности клуба, а также предоставит болельщикам "горняков" эксклюзивные скидки на топливо, продукты питания, напитки и автотовары собственного производства. В сети АЗК можно будет купить символику "Шахтера" и поучаствовать в различных акциях и активностях, в том числе с участием футболистов.

Напомним, что недавно "Шахтер" заключил контракт с новым техническим спонсором. В ближайшие пять лет "Шахтер" будет выступать в экипировке немецкого спортивного гиганта, а презентация новой формы "горняков" запланирована к старту сезона 2021/2022 годов.

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Смотрите, как "Шахтер" провел предыдущий матч в Лиге чемпионов:

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футбол Шахтер Донецк спонсор БРСМ Нафта

Источник: Сегодня|Спорт

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