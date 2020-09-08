Мюнхен вместо Барселоны: динамовец Бурда сдал тест на коронавирус и в среду ляжет под нож

После разрыва ахиллова сухожилия центральный защитник киевлян вернется в строй лишь весной

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда будет прооперирован в Мюнхене, а не в Барселоне, как сообщалось ранее.

"Никита отправился на операцию в Мюнхен в сопровождении клубного доктора, где согласно местным правилам медпротокола сдал еще один обязательный тест на COVID-19. Сегодня вечером станут известны его результаты, а операция запланирована на среду", – сообщает официальный сайт "Динамо".

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Напомним, в субботнем спарринге с "Колосом" в Ковалевке, который киевляне выиграли 1:0, Бурда получил серьезную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Медики предрекают ему полгода на восстановление.

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как мы писали ранее, в нынешнем составе "Динамо" Никита Бурда наиболее подвержен повреждениям. Ровно год назад защитник получил травму колена в матче чемпионата Украины против "Ворсклы", после чего перенес операцию в клинике Барселоны и прошел длительный период реабилитации, вернувшись в строй в марте. Однако травмы продолжили одна за другой преследовать футболиста.

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Интересно, что недавно в Мюнхене побывал и Виктор Цыганков – самый дорогостоящий игрок украинской Премьер-лиги выложил фото на фоне здания с эмблемой "Баварии". Как оказалось, вингер провел в Германии диагностическое обследование, по неофициальным данным, не обнаружившее у игрока каких-либо серьезных проблем.

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