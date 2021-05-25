МЮ победит, Кавани – забьет: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

Аналитики не верят, что испанский клуб сможет составить конкуренцию английскому гранду. Шансы Вильярреала победить в основное время оценивают всего в 20 процентов

Эдинсон Кавани имеет больше всех шансов отличиться в финале Лиги Европы / Фото: Reuters/Phil Noble

Букмекеры считают Манчестер Юнайтед фаворитом финального матча Лиги Европы против Вильярреала. Главный поединок турнира пройдет в Гданьске на "Гданьск Арене" в среду, 26 мая, начало – в 22:00. Смотреть Вильярреал – МЮ можно на нашем сайте.

Где смотреть финал Лиги Европы Вильярреал – МЮ

Аналитики оценили вероятность исхода встречи в основное время следующими коэффициентами: победа МЮ 1.80, ничья – 3.60, победа Вильярреала – 4.80. Если перевести коэффициенты в проценты, то шансы "Красных дьяволов" одержать победу составляют 53 процента, в то время как у испанцев – всего 20%.

Тем не менее, если встреча продолжится дополнительным временем, то ситуация изменится незначительно. Коэффициент на победу Вильярреала (3.05) падает, но и шансы МЮ увеличиваются (1.42). В процентном соотношении это выглядит следующим образом: 68 против 32 в пользу англичан.

Самым вероятным счетом в основное время является победа МЮ 1:0 (6.60) или ничья 1:1 (6.90). Также вероятным результатом поединка считают победу МЮ со счетом 2:0 (8.20).

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Что касается авторов голов, то здесь больше всего шансов отличиться имеет форвард МЮ Эдинсон Кавани – вероятность гола уругвайца оценили коэффициентом 2.50. Следом за ним идет его одноклубник Бруну Фернандеш (2.63). Если кто-то и сможет отличиться в составе Вильярреала, то, по мнению аналитиков, это будет Жерар Морено (2.80).