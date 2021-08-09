Мы встретимся снова: Павелко о будущем тренерского штаба Шевченко

Сегодня на исполкоме Украинской ассоциации футбола рассмотрят вопрос о назначении нового главного тренера сборной Украины.
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Накануне исполкома Андрей Павелко в интервью Великому футболу сделал неожиданное заявление о будущем тренерского штаба Андрея Шевченко. Футбольный функционер не исключает дальнейшее сотрудничество с легендарным украинским футболистом.
"Я желаю, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешен в клубном футболе. Я надеюсь, что через какое-то время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями. Пожелаем им удачи и пожелаем нашей сборной удачи в отборе к чемпионату мира в Катаре", – сказал Павелко.
Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно подал в отставку с поста главного тренера сборной Украины.
Как заявили в УАФ, Шева не стал продлевать контракт потому, что решил попробовать себя на клубном уровне.
Новым главным тренером станет Сергей Ребров, который сейчас улаживает расторжение контракта с клубом Аль-Айн, где он проработал два месяца.