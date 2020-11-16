"Мы с президентом "Динамо" неправильно друг друга поняли": Хацкевич вспомнил отъезд из Киева

Белорусский специалист работал с "бело-синими" на протяжении двух лет

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич рассказал о новых деталях своего ухода из киевского "Динамо" в начале сезона-2019/2020. Напомним, белорусский специалист работал с "бело-синими" с июня 2017 года до августа 2019-го, дважды выиграв Суперкубок Украины. Под руководством Хацкевича команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и ни разу не смогла пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Александр Хацкевич / Фото: AFP

"Наверное, мы с президентом клуба неправильно друг друга поняли, когда подписывали новый контракт после двух лет сотрудничества. Я считал, что "Динамо" в первую очередь должно бороться за чемпионство, а не за попадание в Лигу чемпионов. Если бы он сразу поставил задачу выйти в группу Лиги чемпионов, я, скорее всего, не стал бы продлевать соглашение", – рассказал Хацкевич "Чемпионату".

Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Фото: 1927.kiev.ua

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"Тот же "Брюгге" под аналогичную задачу вложил в усиление состава порядка 30 миллионов евро. "Динамо" не могло себе такого позволить. Президент принял такое решение в отношении нашего штаба – его право. Я благодарен судьбе за два года работы в таком великом клубе. Для меня это большой опыт", — рассказал Хацкевич.

Напомним, что 47-летний Хацкевич возглавил "Ротор" в декабре 2019 года. После чего бывший тренер киевского "Динамо" выиграл чемпионат России во втором дивизионе.

Смотрите, как "Динамо" Хацкевича вышло в 1/8 финала Лиги Европы

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