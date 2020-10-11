Мы проиграли достойно! Что после 1:2 с Германией говорил Андрей Шевченко

Андрей Шевченко проиграл третий подряд матч у руля сборной Украины – в Киеве наша главная команда уступила Германии в Лиге наций (1:2). Эта серия неудач началась после феноменальной серии без поражений, которая длилась 13 игр.

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Как на поражение от Бундестима отреагировал Шевченко. Вот основные тезисы его послематчевого интервью каналу "Футбол":

"Я остался доволен, хоть мы и проиграли. Мы сделали это достойно, еще и с хорошим соперником".

"Самое приятное, что наши зрители смогли увидеть нас. Мы так по всем соскучились. Футбол со зрителями – совсем другой футбол".

"Я доволен самоотдачей. Ребята пытались выполнить план на игру. Они терпели, было очень тяжело".

"Частями у нас получалось хорошо, частями – хуже. Все-таки в составе были уже не дебютанты, но им по 18-19 лет. Они еще практически не нюхали пороха".

"В перерыве (счет был 0:1 – прим. ред.) давал установку терпеть и не отказываться от плана".

"Я буду поддерживать Бущана, как и любого молодого футболиста (второй гол Украина пропустила после ошибки голкипера – прим. ред). Все ошибаются. Нет игроков, которые не ошибаются. Он выручал сегодня. Ему надо набраться уверенности".

Обзор матча Украина – Германия 1:2

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