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Мы проиграли достойно! Что после 1:2 с Германией говорил Андрей Шевченко

11 октября, 01:14

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Основные тезисы послематчевого интервью тренера сборной Украины

Андрей Шевченко проиграл третий подряд матч у руля сборной Украины – в Киеве наша главная команда уступила Германии в Лиге наций (1:2). Эта серия неудач началась после феноменальной серии без поражений, которая длилась 13 игр.

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Как на поражение от Бундестима отреагировал Шевченко. Вот основные тезисы его послематчевого интервью каналу "Футбол":

  • "Я остался доволен, хоть мы и проиграли. Мы сделали это достойно, еще и с хорошим соперником".
  • "Самое приятное, что наши зрители смогли увидеть нас. Мы так по всем соскучились. Футбол со зрителями – совсем другой футбол".
  • "Я доволен самоотдачей. Ребята пытались выполнить план на игру. Они терпели, было очень тяжело".
  • "Частями у нас получалось хорошо, частями – хуже. Все-таки в составе были уже не дебютанты, но им по 18-19 лет. Они еще практически не нюхали пороха".
  • "В перерыве (счет был 0:1 – прим. ред.) давал установку терпеть и не отказываться от плана".
  • "Я буду поддерживать Бущана, как и любого молодого футболиста (второй гол Украина пропустила после ошибки голкипера – прим. ред). Все ошибаются. Нет игроков, которые не ошибаются. Он выручал сегодня. Ему надо набраться уверенности".

Обзор матча Украина – Германия 1:2

Все подробности в спецтеме Лига наций

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тренер Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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