23 августа 19:30 Видео
Львов 1
Ингулец 2
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Мы очень верим в Пятова: тренер Шахтера – о битве с Монако

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
24 августа, 20:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби рассказал о мотивации своей команды перед матчем Лиги чемпионов, о вратарской позиции и возможном удалении Степаненко
Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако
Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 25 августа, донецкий Шахтер сыграет ответный матч с Монако в квалификации Лиги чемпионов. Неделю назад "горняки" сделали хороший задел в княжестве. Шахтер выиграл – 1:0.

Реклама

Сегодня главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби рассказал о подготовке к Монако, сильных игроках соперника, травме Трубина и вере в Пятова.

– На кону участие в группе Лиги чемпионов и 40 миллионов евро бонусов. Вам нужно дополнительно заряжать ребят или, наоборот, успокаивать, чтобы не перегорели?
– У всех большая мотивация – и у нас, и у Монако. Завтра мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с Монако. Мы можем готовиться к предстоящей встрече правильно. Завтра у нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом.

– Какая ситуация с Трубиным?
– Трубин получил травму и уже перенес операцию. Очень жаль: молодой футболист, который очень хорошо играл в начале сезона. Но у нас есть Пятов – мы очень верим в него и, конечно, завтра можем сделать все очень хорошо.

– Два года назад в матче Шахтер – Айнтрахт судил Энтони Тейлор, англичанин, который будет работать и завтра. За две желтые он удалил Степаненко. Через полгода в матче Украина – Португалия он опять удалил Степаненко за две желтые. Что сделать, чтобы Степаненко не был удален завтра?
– Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы завтра квалифицировались.

Реклама

– По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе Монако Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?
– У Монако не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
5
8:12
1
Показать больше
Пятница, 27 августа
19:30
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять