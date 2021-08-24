Мы очень верим в Пятова: тренер Шахтера – о битве с Монако

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби рассказал о мотивации своей команды перед матчем Лиги чемпионов, о вратарской позиции и возможном удалении Степаненко

Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 25 августа, донецкий Шахтер сыграет ответный матч с Монако в квалификации Лиги чемпионов. Неделю назад "горняки" сделали хороший задел в княжестве. Шахтер выиграл – 1:0.

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Сегодня главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби рассказал о подготовке к Монако, сильных игроках соперника, травме Трубина и вере в Пятова.

– На кону участие в группе Лиги чемпионов и 40 миллионов евро бонусов. Вам нужно дополнительно заряжать ребят или, наоборот, успокаивать, чтобы не перегорели?

– У всех большая мотивация – и у нас, и у Монако. Завтра мы должны играть, как умеем и знаем. И не должны думать о первом матче с Монако. Мы можем готовиться к предстоящей встрече правильно. Завтра у нас важный матч, который мы должны играть без мыслей о первом.

– Какая ситуация с Трубиным?

– Трубин получил травму и уже перенес операцию. Очень жаль: молодой футболист, который очень хорошо играл в начале сезона. Но у нас есть Пятов – мы очень верим в него и, конечно, завтра можем сделать все очень хорошо.

– Два года назад в матче Шахтер – Айнтрахт судил Энтони Тейлор, англичанин, который будет работать и завтра. За две желтые он удалил Степаненко. Через полгода в матче Украина – Португалия он опять удалил Степаненко за две желтые. Что сделать, чтобы Степаненко не был удален завтра?

– Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы завтра квалифицировались.

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– По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе Монако Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

– У Монако не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартинш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно.