Українська
$ 27,74
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Мы не на рынке, чтобы торговаться": Луческу расставил приоритеты

10 марта, 18:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тренер "Динамо" рассказал о встрече с "Вильярреалом"

В четверг, 11 марта, пройдут первые поединки 1/8 финала Лиги Европы. В столице "Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала".

Реклама

Накануне встречи главный тренер динамовцев Мирча Луческу провел пресс-конференцию.

- Унаи Эмери заявил, что нынешнее "Динамо" напоминает ему "Шахтер", который под вашим руководством встречался с его "Севильей". Насколько вы согласны с этим утверждением?

- Если он так говорит, я воспринимаю это как комплимент, потому что "Шахтер" того времени играл очень зрелищно и имел в своем составе много техничных и быстрых бразильских игроков. Помню ту игру, мы должны были во Львове выиграть с хорошим для нас счетом, хорошо сыграли. Но та "Севилья" была очень сильна и в итоге выиграла Лигу Европы.

- Эмери называют специалистом по Лиге Европы в связи с его успехами в этом турнире. Влияет ли это каким-то образом на вас ментально и, если да, как вы абстрагируетесь от этого?

Реклама

- Не бывает так, что у определенного тренера команда хорошо играет только в чемпионате или только в еврокубках. Не стоит делить на соревнования. Тренеры готовятся к каждой игре. Эмери – очень хороший тренер, который всегда детально все анализирует и скурпулезно готовится к каждой игре с точки зрения тактики, очень хорошо анализирует своих соперников. "Вильярреал" имеет в своем составе очень много опытных игроков, особенно в сравнении с нашим составом. У Эмери были очень успешные периоды не только с "Севильей", но и в "Арсенале" и "Пари Сен-Жермен" – везде, где он работал.

Что касается "Вильярреала", эта команда давно выступает в Ла Лиге, где все клубы хорошо друг друга знают, и там очень сложно удивить соперника в тактическом плане. В то же время в Европе, где тяжелее изучать соперника, они это делают постоянно. Я просмотрел игры "Вильярреала", за последние три года они сыграли много хороших игр, добывая хорошие результаты. Это очень крепкая команда, в составе которой есть 4-5 игроков в возрасте за 30 лет. Это опытные игроки, поигравшие на очень высоком уровне. Команда хорошо организована и сбалансирована.

Молодые игроки компенсируют движение, физическую подготовку. А игроки среднего возраста – 27-28 лет – уже имеют определенный опыт. В составе команды есть игрок, который по всем своим качествам претендует на уровень топ-звезды европейских чемпионатов – Жерар Морено.

- Многие говорят, что для нынешнего "Динамо" выход в 1/8 финала Лиги Европы – уже успех. Можно ли сказать, что сейчас основной приоритет – победа в чемпионате?

- Нет никаких приоритетов. Мы не на рынке, чтобы торговаться. Самая важная игра – следующая. Победа всегда приносит энтузиазм, радость, позитив, хорошее настроение, это все только идет на пользу игрокам. Я не хочу, чтобы "Динамо" делало шаг назад.

Реклама

- Какие новости из лазарета? В каком состоянии Цыганков и Вербич?

- Непростой вопрос. Да, у нас есть проблемы, травмированные игроки. Но для меня основа – это те игроки, которые выходят на поле и заменяют травмированных. Вербич должен быть готов к концу апреля, Бурда и Бэлуцэ выбыли надолго, Попов, надеюсь, вернется через 3-4 дня. Что касается Вити, сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально и только вчера вернулся в общую группу. Гармаш также тренируется, но он очень долго отсутствовал и сейчас только наверстывает пропущенное. Игрокам очень сложно возвращаться в строй, например, тот же Гармаш пропустил тренировочный сбор, а теперь мы играем через два дня на третий, и тренировки носят, по сути, поддерживающий характер. Поэтому очень сложно в этот период войти в игровой общекомандный ритм. А тем более в таких непростых климатических условиях и на таких полях.

Смотрите, как "Динамо" прошло "Брюгге" в 1/16 финала:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Мирча Луческу Вильярреал

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять