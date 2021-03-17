"Мы не дети и все понимаем": Луческу о предстоящей битве Лиги Европы

Завтра пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. "Вильярреал" принимает киевское "Динамо", Накануне встречи наставник динамовцев Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов.

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- Чего вы ожидаете от ответного матча с "Вильярреалом"? Что должно случиться, чтобы "Динамо" прошло дальше?

- Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. "Вильярреал" лучше отыграл первый матч. Мы проиграли из-за углового, из-за нехватки внимания и опыта игры на таком уровне. В "Вильярреале" выступают игроки с огромным опытом, который нельзя сравнивать с игроками "Динамо" на данном этапе. У нас молодые футболисты, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом. Так что мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

- Какой у вас план на игру, ведь "Динамо" необходимо забивать?

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- Перед нами – сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее, посмотрим завтра. Это важный матч. Конечно, "Вильярреал" сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В "Вильярреале" играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у "Вильярреала" больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться.

- Возможно, в своей карьере вы уже отыгрывали такие гандикапы? И что в завтрашней игре выйдет на первый план для "Динамо"?

- Не помню, чтобы я проигрывал 0:2 дома в матчах плей-офф. Не припоминаю, чтобы мои команды уступали с таким счетом в первых матчах на своем поле.

Завтрашняя игра –­ больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 -­ не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского "Динамо" – клуба, который мог обыгрывать в Испании "Барселону". Мы понимаем, что это не будет легко.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Вильярреал":

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