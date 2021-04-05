Мы давали свою одежду на бинты: почему произошла первая трагедия в футболе

В печальном перечне футбольных трагедий по хронологии – эта на первом месте. 5 апреля 1902 года в Глазго на матче между сборными Шотландии и Англии погибли 25 человек, более 500 получили ранения.

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Домашний чемпионат Великобритании – это самый старый турнир на уровне сборных. Проходил он с 1894 года. Интерес к турниру был невероятным, поэтому стадион "Айброкс Парк" в Глазго был забит под завязку. 70 тысяч человек пришли посмотреть игру. Шотландцам нужно было не проиграть, чтобы завоевать трофей.

Стадион открыли три года назад и это был первый матч на котором разрешили стопроцентное заполнение трибун.

Градус игры был невероятным. И когда в первом тайме Бобби Темплтон упустил шанс открыть счет, зрители Западной трибуны в едином порыве подпрыгнули – и полетели вниз. На трибуне образовалась дыра размером в 18 метров. В ее и падали люди.

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Раненых стали сносить в раздевалки. Игрок сборной Шотландии Алекс Райсбек потом вспоминал:

"Я никогда не забуду, что происходило внутри. На месте, где недавно мы переодевались, лежали стонущие от боли мужчины. Все было в крови. Мы давали свою одежду на бинты".

Тем не менее, после паузы футболисты вернулись на поле и доиграли матч. Он завершился со счетом – 1:1. Хотя вскоре результат был аннулирован, и назначена переигровка. Там было 2:2 и Шотландия выиграла трофей. Все средства, вырученные от продажи билетов в том матче, пошли семьям погибших.

А по факту трагедии открыли уголовное дело против предпринимателя Александра Макдугалла. Обвинили в том, что он продал желтую сосну вместо более прочной красной. Поэтому деревянные перекрытия не выдержали и рухнули.

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Но после следствия Макдугалла оправдали. Комиссия по расследованию трагедии установила: основной причиной трагедии послужило то, что опоры трибуны на "Айброксе" были сделаны из стали. После катастрофы на стадионах Великобритании опоры были в срочном порядке заменены на железобетонные.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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