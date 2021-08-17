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"Моя история в Реале уже написана": Роналду ответил на слухи в СМИ

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 августа, 23:14
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Нападающий Ювентуса и сборной Португалии сделал заявление, в котором очертил свое футбольное будущее. Возвращения в мадридский Реал точно не будет, все остальное – разговоры
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Инстаграм

На фоне слухов о футбольном будущем Криштиану Роналду, которые будоражат воображение болельщиков, португалец решил нарушить обет молчание и сделал заявление в своем Instagram.

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"Любой, кто меня знает, знает и то, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела – это мой девиз с самого начала моей карьеры. Легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу. Причем большим неуважением, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку.

Моя история в Реале уже написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, в видеозаписях и в заголовках. Она есть как в музее на стадионе Бернабеу, так и в памяти каждого фаната клуба. И помимо того, что я достиг, я знаю, что за эти девять лет испытывал глубокая привязанность и уважение к Реалу.

Сейчас я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать эксплуатировать мое имя. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное – просто разговоры", – написал Роналду в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что Манчестер Сити рассматривает вариант подписания Криштиану, где он может стать партнером по команде игрока украинской сборной Александра Зинченко.

Роналду уже забил три гола на Евро
Роналду уже забил три гола на Евро / Фото: Reuters

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Кроме того французский клуб Пари-Сен-Жермен рассчитывает создать ударное атакующее трио: Месси – Неймар – Роналду.

Роналду
Роналду / Фото: Reuters

В то же время мадридский Реал решил больше не возвращаться к теме подписания звездного португальца.

Роналду и Месси
Роналду и Месси / Фото: Reuters

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