Молодой итальянец из "ПСЖ" затмил Мбаппе и Неймара в чемпионате Франции (видео)

В эти выходные во французской Лиге 1 проходят поединки восьмого тура. В отличие от многих предыдущих лет, когда "Пари Сен-Жермен" доминировал на внутренней арене, в сезоне 2020/2021 ведется острая борьба за лидирующие позиции. Неделю назад Мбаппе принес "ПСЖ" победу над "Нимом".

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Вчера поздно вечером столичная команда добыла вторую подряд победу со счетом 4:0. Успех в дуэли с аутсайдерами из Дижона дался парням Томаса Тухеля довольно просто. Уже к 23-й минуте молодой темнокожий итальянец Мойзе Кен, который заменил в стартовом составе Килиана Мбаппе, оформил дубль. Форварда с корнями из Кот-д'Ивуар парижане взяли в аренду у "Эвертона". Во втором тайме его заменил и "догнал" Мбаппе, также забивший два мяча.

А вот Неймар за 90 минут на поле голом не отметился. Смотрите обзор встречи.

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Этот успех позволил "ПСЖ" выйти на первое место, набрав 18 очков в восьми матчах. Правда, "Лилль" с 17 баллами в активе свой поединок тура сыграет сегодня с "Ниццей". По 15 пунктов имеют "Ренн" и "Марсель".

Вспомним, что Неймар впервые отличился в новом сезоне в матче с "Анже".

Смотрите, как "ПСЖ" уступил "МЮ в первом туре группового турнира Лиги чемпионов:

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