27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Молодежь Александрии перестреляли Металлист 1925: видео голов и обзор матча Кубка Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 октября, 22:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результативном матче в Харькове определился первый четвертьфиналист Кубка Украины – им стала команда Александрия. Зрители матча увидели семь забитых голов
Александрия стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины
Александрия стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня матчем Металлист 1925 – Александрия стартовал розыгрыш 1/8 Кубка Украины.

Наставник Александрии выставил на ответственный поединок молодежный состав, усиленный несколькими опытными футболистами. Тренерский штаб Металлиста 1925 сделал ставку на проверенных игроков, задействованных в чемпионате Украины.

Реклама

Результат первого тайма стал "холодным душем" для футболистов харьковской команды. Юный форвард Александрии Эмиль Мустафаев сделал дубль, шокировав опытных игроков Металлиста 1925 своей дерзостью.

Реклама

На первых минутах второго тайма опорник Александрии Юрий Копына довел счет до разгромного.

В оставшееся время болельщики увидели еще четыре гола.

Реклама

Игрок Металлиста 1925 Крыськив временно сократил разрыв в счете – 1:3.

Но свою победу юные игроки Александрии не упустили.

На 70-й минуте гол Кирюханцева – 1:4.

В заключительные пять минут основного времени команды обменялись голами.

Окончательный результат матча стал шоком для болельщиков харьковской команды. Молодежь Александрии обыграла Металлист 1925 со счетом 5:2 и вышла в 1/4 Кубка Украины. Команда Кривенцова покинула розыгрыш турнира.

Кубок Украины. 1/8 финала

Металлист 1925 – Александрия – 2:5

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.

Металлист 1925: Сидоренко (к), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия 59), Габелок, Савин (Ременюк 59), Крыськив, Голодюк (Задерака 79), Протасов, Марлисон (Зубков 79).

Александрия: Горох, Мельник, Спинелли (Устименко 46), Третьяков (Кирюханцев 46), Дришлюк, Кожушко (Новиков 80), Мустафаев, Демченко, Копына (Ситников 90+2), Фомба (Чубатый 80), Дубра (к).

ОБЗОР МАТЧА

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Завтра

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять