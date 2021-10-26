Молодежь Александрии перестреляли Металлист 1925: видео голов и обзор матча Кубка Украины

В результативном матче в Харькове определился первый четвертьфиналист Кубка Украины – им стала команда Александрия. Зрители матча увидели семь забитых голов

Александрия стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня матчем Металлист 1925 – Александрия стартовал розыгрыш 1/8 Кубка Украины.

Наставник Александрии выставил на ответственный поединок молодежный состав, усиленный несколькими опытными футболистами. Тренерский штаб Металлиста 1925 сделал ставку на проверенных игроков, задействованных в чемпионате Украины.

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Результат первого тайма стал "холодным душем" для футболистов харьковской команды. Юный форвард Александрии Эмиль Мустафаев сделал дубль, шокировав опытных игроков Металлиста 1925 своей дерзостью.

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На первых минутах второго тайма опорник Александрии Юрий Копына довел счет до разгромного.

В оставшееся время болельщики увидели еще четыре гола.

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Игрок Металлиста 1925 Крыськив временно сократил разрыв в счете – 1:3.

Но свою победу юные игроки Александрии не упустили.

На 70-й минуте гол Кирюханцева – 1:4.

В заключительные пять минут основного времени команды обменялись голами.

Окончательный результат матча стал шоком для болельщиков харьковской команды. Молодежь Александрии обыграла Металлист 1925 со счетом 5:2 и вышла в 1/4 Кубка Украины. Команда Кривенцова покинула розыгрыш турнира.

Кубок Украины. 1/8 финала

Металлист 1925 – Александрия – 2:5

Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 – Мустафаев, 24, 28, Копына, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1.

Металлист 1925: Сидоренко (к), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия 59), Габелок, Савин (Ременюк 59), Крыськив, Голодюк (Задерака 79), Протасов, Марлисон (Зубков 79).

Александрия: Горох, Мельник, Спинелли (Устименко 46), Третьяков (Кирюханцев 46), Дришлюк, Кожушко (Новиков 80), Мустафаев, Демченко, Копына (Ситников 90+2), Фомба (Чубатый 80), Дубра (к).

ОБЗОР МАТЧА