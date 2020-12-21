"Молитесь за нее": Мать Роналдиньо попала в реанимацию с коронавирусом

Бывший футболист сообщил, что его мать получает всю необходимую медицинскую помощь

71-летняя мать легендарного бразильского футболиста Роналдиньо Мигелина заразилась коронавирусом и была переведена в реанимацию. Бывший футболист сообщил об этом на своей странице в Twitter и попросил молиться за ее скорейшее выздоровление.

"Дорогие друзья, у моей мамы коронавирус. Мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь. Я заранее благодарю вас за ваши молитвы, положительную энергию и переживания", – написал Роналдиньо.

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Напомним, что сам Роналдиньо перенес коронавирус в октябре. Бразилец не испытывал никаких симптомов, но вынужден был уйти на самоизоляцию.

Добавим, что только в августе Роналдиньо выпустили на свободу после полугодичного ареста. Знаменитый бразилец вместе со своим братом Роберто де Ассисом провел в заключении 171 день за въезд в Парагвай по поддельным документам.

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