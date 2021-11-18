Могут засудить! Буряк опасается плей-офф для сборной Украины

Бывший тренер украинской сборной Леонид Буряк не хотел бы попадания нашей национальной команды на Португалию или Италию

В плей-офф судьи могут оказаться на стороне наших соперников / Фото: Getty Images

Роналду и итальянцы – самые нежелательные соперники для Украины в плей-офф за выход на ЧМ-2022.

"Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды", – отметил в комментарии Meta-ratings Леонид Буряк.

Леонид Буряк / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

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Но, в отличие от букмекеров, считающих, что у Украины практически нет шансов преодолеть плей-офф, Буряк полагает, что мы можем рассчитывать на попадание "сине-желтых" в Катар-2022.

"Естественно, кто-то из грандов сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть", – говорит Буряк.

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters

Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Франция обыграла финнов 2:0.

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Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия c Криштиану Роналду, Шотландия, действующий чемпион Европы Италия, Швеция или Уэльс. Полуфинал мы, как несеяные, точно проведем в гостях.