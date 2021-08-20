Могут ночевать дома с женами: Нагельсманн пошел на встречу футболистам Баварии

Времена когда футболистов запирали на базе перед матчами и они не видели своих жен прошли. Новатором революционных перемен стал молодой тренер Баварии

Юлиан Нагельсман. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Новый главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн старается завоевать авторитет у своих подопечных. Отныне, футболистам разрешено ночевать дома с семьями перед домашними матчами, об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter.

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Julian Nagelsmann has introduced a new rule. Before home games, the players are allowed to spend the night before with their family at home and meet in the morning at Säbener Straße. In previous years, the players used to spend the night before the 15:30 games at the hotel [Bild] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 20, 2021

Ранее игрокам Баварии столько вольностей не разрешали. Они были обязаны ночевать в отеле в ночь перед игрой. Но после нововведений Нагельсманна, футболисты имеют право остаться с семьёй, а утром приехать на базу клуба.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

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Источник уверен, что Нагельсманн делает ставку на создание хорошего микроклимата в команде. 34-летний наставник "баварцев" проводит много индивидуальных бесед с футболистами и вникает в их проблемы.

Юлиан Нагельсманн тренер Баварии / Фото: Reuters

Напомним, что в минувшем сезоне Бавария девятый раз подряд завоевала чемпионский титул в Германии и нашила пятую звезду к эмблеме. Главный тренер чемпионов Ханс-Дитер Флик покинул команду по окончании сезона.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

Новым наставником Баварии стал "юный" Юлиан Нагельсманн, который на два года младше вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. За пять лет работы во главе баварского гранда 34-летний специалист получит 40 миллионов евро.

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А уже 17 августа наставник баварцев завоевал первый трофей со своим новым клубом – Суперкубок Германии.