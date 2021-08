Могут ночевать дома с женами: Нагельсманн пошел на встречу футболистам Баварии

Новый главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн старается завоевать авторитет у своих подопечных. Отныне, футболистам разрешено ночевать дома с семьями перед домашними матчами, об этом сообщает Bayern & Germany в Twitter.

Julian Nagelsmann has introduced a new rule. Before home games, the players are allowed to spend the night before with their family at home and meet in the morning at Säbener Straße. In previous years, the players used to spend the night before the 15:30 games at the hotel [Bild]