6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
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Шахтер --
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Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Зальцбург --
Севилья --
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Могла быть катастрофа: в самолете Динамо перед вылетом нашли неполадку

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 18:06
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Сегодня киевское Динамо должно было вылететь в Португалию на последний матч группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики. Но в последний момент вылет киевлян пришлось перенести
Динамо пришлось перенести вылет в Лиссабон
Динамо пришлось перенести вылет в Лиссабон / Фото: Коллаж: Сегодня

Как сообщил источник, на борту чартерного самолета Динамо перед вылетом в Лиссабон были обнаружены технические неполадки.

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Из-за замены самолета вылет команды в Португалию пришлось задержать на три часа, сообщает Динамо Киев Inside.

Мирча Луческу взял на матч против Бенфики 21 футболиста. В Киеве остаются Томаш Кендзера и Владислав Супряга.

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  • Вратари: Бойко, Бущан.
  • Защитники: Забарный, Караваев, Миколенко, Сирота, Тымчик, Шабанов.
  • Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Витиньо, де Пена, Вербич, Леднев, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Шепелев.
  • Нападающие: Гармаш, Кулач, Рамирес, Шкурин.

Напомним, что Динамо потеряло все шансы на выход из группы. Киевляне не смогут подняться выше четвертого места, так что матч против португальцев уже не имеет никакого турнирного значения.

Впрочем, еще остается шанс побороться за 2,8 млн евро, которые предусмотрены за победу на групповом этапе. Ране мы уже писали, сколько Динамо заработало в текущей Лиге чемпионов.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Заря
17
36:18
35
4
Днепр-1
16
29:16
34
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Ингулец
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
17
21:41
8
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