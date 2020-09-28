"Мне понадобилось 13 лет": тренер "Лестера" открыл секрет разгромной победы над "МанСити"

Вчера вечером в чемпионате Англии "Лестер" поиздевался над "Манчестер Сити", разгромив соперника на его поле со счетом 5:2. Никогда еще команда Пепа Гвардиолы за всю его карьеру не пропускала пять мячей.

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После матча главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс довольно сдержанно рассказал ВВС, что нужно сделать для такой яркой победы над одним из грандов европейского футбола.

"Конечно, это приятно. Мы очень хорошо сыграли тактически. Ведь вы знаете качества игроков "Манчестер Сити". Они прессинговали, и нам приходилось быстро отдавать передачи, переключаться между игроками и действовать практически без передышки. И, конечно, мы показали большое желание выиграть, ведь даже в первом тайме у нас были неплохие голевые возможности. Мы проявили дисциплину и хладнокровие и всем доказали, что можем создать проблемы "МанСити". Так у нас получилось великолепное командное выступление. Мне понадобилось 13 лет, чтобы поставить такую игру в команде. Я за атакующий футбол и агрессивную манеру игры, но нужно не забывать и о результате".

Наш сайт ведет онлайн "Ливерпуль" – "Арсенал"; матч начнется в 22:00 в понедельник.

А в прошлом году "Манчестер Сити" обыгрывал "Лестер" на своем поле с минимальным счетом:

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